بلدية حقل تعلن عن طرح عدد من المشاريع الاستثمارية بالمزايدة العامة

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت بلدية محافظة حقل اليوم , عن طرح عدد من المشاريع الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة تنوعت بين أركان لبيع القهوة ومجمع تجاري وقرية سياحية بالإضافة إلى وحدات ومحالٌ تجارية.

وأوضح مدير قسم الاستثمار في بلدية محافظة حقل المهندس محمد عبدالرحيم أبو صالح , أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة ، وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص ، وأضاف أبو صالح أن تقديم العطاءات سوف يكون بمقر بلدية محافظة حقل في إدارة الاستثمار اعتباراً من اليوم , ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 /9 /1438هـ على أن يكون موعد فتح المظاريف يوم الأربعاء 5 /9 /1438هـ .

من جهته قدم رئيس بلدية المحافظة المهندس فيصل عواد الحويطي الدعوة للمستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتميزة ، مشيراً إلى أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في إطار سعي البلدية لتعزيز الجوانب الاستثمارية للبلدية.