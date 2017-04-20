مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً 49.06 نقطة

صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم, منخفضاً 49.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6,899 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.14 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم, تقاسمتها أكثر 85 ألف صفقة, سجلت فيها أسهم 31 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع .

وكأنت أسهم شركات البابطين, والجماعي, وطيبة, واللجين, وبترو رابغ الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات وفا للتأمين, وتهامه, والأسماك, ومسك, وأسيج, فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وزين السعودية, والرياض زيت, هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الإركان, وكيان السعودية, وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة .

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم, منخفضاً 11.50 نقطة عند مستوى 4,947.92 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.67 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 241 ألف سهم, تقاسمتها 344 صفقة .