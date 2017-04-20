سحب قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا و 16 عامًا غدًا

صراحة – خالد الحسين : تجرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور غدا مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 ومراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مدير إدارة المنتخبات السنية حمد الصنيع .

ويستضيف المنتخب السعودي لدرجة الشباب تحت 19 عامًا مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 التي ستقام في الفترة 31 أكتوبر – 8 نوفمبر 2017م، كما يستضيف منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين تحت 16 عامًا مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018 في الفترة 16 – 24 سبتمبر 2017م.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في الفترة 18 أكتوبر – 4 نوفمبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 1999م وما بعد، فيما ستقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في الفترة 20 سبتمبر – 7 أكتوبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 2002م وما بعد .