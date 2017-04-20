ضبط 13 مركباً وسيارة تحمل أسماكاً يحظر صيدها بمحافظة الوجه

صراحة – فيصل القحطاني : تمكن فرع الثروة السمكية بمحافظة الوجه وفرع الثروة السمكية في فراسان بضبط 13 قارباً وسيارة واحدة محملة بأسماك خلال موسم الحظر.

وقالت الوزارة إن عملية الضبط تمت بمشاركة من حرس الحدود في المنطقتين.

وبحسب مدير إدارة المصايد البحرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسين الناظري فإن المراكب الثلاثة عشرة التي تم ضبطها كانت تحمل 140 كيلوجراما من أسماك الناجل والطرادي.

فيما ضبطت المركبة أثناء عملية تفتيش على في عبّارة تحمل سيارات متجهة من ميناء فراسان إلى ميناء جازان، كانت تحمل 123 كيلوجراما من أسماك الناجل.

وتحظر الأنظمة السعودية والخليجية صيد أسماك الناجل والطرادي في منطقة تبوك من 15 ابريل من كل عام وحتى 15 يوليو، ويحظر صيد صيد ذات الأسماك في منطقة عسير وجازان من الأول من مارس من كل عام وحتى 30 يونيو، حفاظاً على الثروة السمكية وضماناً لتكاثرها.