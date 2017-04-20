اختتام برنامجي مدرب المستقبل وصانع الأفلام بحضور مدير تعليم الليث

صراحة – محمد المحسن :أقامت إدارة التعليم بمحافظة الليث الحفل الختامي لمبادرة الشراكة بين إدارة التعليم بالليث وأكاديمية أثر عبر برنامجي /مدرب المستقبل وصانع الأفلام/، وذلك على المسرح الرئيس بالإدارة بحضور مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي.

ودعا مدير تعليم الليث خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أبناءه الطلاب إلى التطوير والتفكير الإبداعي المستمر ، مؤكداً أن الاستثمار الأمثل لمستقبل هذا الوطن وتحقيق طموحاته وتطلعاته والتنافسية العالمية التي نحتاجها في هذا الزمن لن يكون إلا بالاهتمام بعقول أبنائنا وتنميتها تنمية مدروسة حتى نخلق هذا الجيل الذي يستطيع أن ينافس العالم بفكره .

من جهته , أثنى الرئيس التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية بمستوى الطلاب الموهوبين المشاركين في برنامجي /مدرب المستقبل وصانع الأفلام/ ، مؤكداً اهتمام المؤسسة بدعم المشاريع التعليمية والتربوية بتعليم الليث بعد دراسة جدواها التعليمية.

وأوضح رئيس قسم الموهوبين في تعليم الليث عبدالله بن علي العيافي، أن برنامج مدرب المستقبل هدف إلى تأهيل 40 طالبًا من طلاب محافظة الليث ليكونوا مدربين معتمدين فاعلين مؤثرين في المجتمع، فيما شارك في /برنامج صانع الأفلام/ 22 طالباً ممن يمتلكون مهارات فنية في التصوير وكتابة السيناريو والمونتاج والإخراج ، لافتاً إلى أن البرنامج استعرض العديد من المهارات التخصصية في مجال صناعة الأفلام بإجمالي 50 ساعة إثرائية و25 ساعة تطبيقية.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب الموهوبين الفائزين في برنامجي مدرب المستقبل وصانع الأفلام بجوائز نقدية ، كما تم تكريم عدد من قادة المدارس المُفعِّلة للبرنامجين.