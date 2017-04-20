الخارجية الفلسطينية: الشهيد مشاهرة ضحية لـ”لعبة الموت” التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين

صراحة – نواف العايد : أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، واصفةً استهداف جنود الاحتلال للشهيد صهيب مشاهرة جنوب بيت لحم، بذريعة محاولة دهس جنود، بـ “لعبة الموت” التي يمارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين”.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن عملية الاعدام الميدانية التي راح ضحيتها مشاهرة (21 عاما) باتت تتكرر يوميا في الشوارع الفلسطينية المحتلة، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المشابهة التي سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين بين شهيد، وجريح وبالذريعة نفسها.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني, داعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماته، ومسؤولياته تجاه حقوق الانسان الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في الحياة.