مصادرة كميات من الخضروات الفاسدة ولحوم مجهولة المصدر بمحافظة تيماء

صراحة – فيصل القحطاني : قامت بلدية محافظة تيماء ممثلة بقسم صحة البيئة اليوم , بجولات رقابية على بعض المحلات والمطاعم بتيماء .

وأسفرت الجولات عن مصادرة العديد من الخضروات الفاسدة ولحوم مجهولة المصدر وأواني وأجهزة طبخ تالفة , وإنذار عدد من المحلات وفرض غرامات مالية لتردى مستوى النظافة وعدم شهادات صحية و رخص للمحالات وبيانات العاملين .

وأوضح رئيس البلدية بمحافظة تيماء المهندس سعود بن هريسان العنزي , أن البلدية تقوم بجولات مكثفة على المطاعم المحلات والمنشآت التجارية , للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية مدى التزامها باستخراج الشهادات الصحية للعاملين فيها وتراخيص مزاولة العمل .

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم ملاحظتها