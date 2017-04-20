فريق طبي ينجح في إيقاف نزيف كلوي حادٍ لعشرينية

صراحة – محمد المحسن : نجح فريق طبي سعودي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في إيقاف نزيف كلوي حادٍ لعشرينية كانت تعاني من قصور حادٍ في وظائف الكلى واشتباه إصابتها بالذئبة الحمراء مما نتج عنه حصول نزيف شديد من الكلية اليسرى عقب أخذ عينة منها أدى لإدخالها العناية المركزة وأصبحت حياتها في خطر .

وقد تم إجراء قسطرة بشكل طارئ للمريضة حيث تم إدخال أنبوبة القسطرة (قطرها 1.6 مم) في شريان الفخذ الأيمن ومن ثم إيصال القسطرة إلى الشريان الكلوي الأيسر تحت توجيه جهاز الأشعة التداخلية ثم الوصول إلى مكان النزيف باستخدام قسطرة دقيقة وإيقاف النزف بواسطة مادة جيلاتينية.

وبفضل من الله تحسنت حالة المريضة بشكل كبير عقب القسطرة ونظراً لوضعها الصحي تقرر إبقاؤها في العناية المركزة لمدة 48 ساعة.

وقد تمت القسطرة بدون الحاجة إلى تخدير عام أو عملية شق جراحية وتم فقط باستخدام تخدير موضعي حيث تعدّ هذه القسطرة طريقة حديثة وآمنة للتحكم بالنزيف ولعلاج كثير من الأمراض .