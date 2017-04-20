الاتحاد الأوروبي: على بريطانيا تحمّل خروجها من الاتحاد

صراحة – فيصل القحطاني : أكد مصدر أوروبي في بروكسل اليوم أن المفوضية الأوروبية تريد أن تتحمل بريطانيا تكاليف رحيلها عن الاتحاد الأوروبي مثل نقل الوكالات التي تستضيفها المملكة المتحدة حاليًا وأن تتحمل أيضًا مخاطر تقلبات العملة عن طريق تسديد هذه التكليف باليورو .

وتتضمن خطة التفاوض التي اعدتها المفوضية الأوروبية وسيبحثها زعماء الاتحاد الأسبوع المقبل خلال قمة في بروكسل خطا متشددًا لمحادثات خروج بريطانيا وحماية لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي ولميزانية الاتحاد الأوروبي، وضوابط قانونية قوية لأي مرحلة انتقالية لانسحاب المملكة المتحدة، وكذلك ضمانات للشركات والمؤسسات الأوروبية التي تتعامل مع السوق البريطانية قبل الانتهاء من عملية الخروج من الإتحاد.