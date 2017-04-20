الشيخ السديس يُلقي محاضرة “لمسة وفاء لجنودنا البواسل” بالمدينة المنورة

صراحة – نواف العايد : ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم, محاضرة بعنوان ( لمسة وفاء لجنودنا البواسل ) نظمها مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء بإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وقال الشيخ السديس خلال المحاضرة :إن هذا الوفاء يأتي في زمن قل فيه الوفاء, وكثرت فيه الأطماع المادية والمصالح الشخصية, مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي والعالمي والبعد الديني لتقدم للعالم أجمع صورة مشرقة وأنموذجاً مشرفاً في الأمن والخير والعدل والسلام والوفاء, وخدمة الدين والمقدسات ويأتي فوقها الحرمان الشريفان.

وأفاد معاليه أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام ولعل من أهمية القيم النبيلة قيمة الوفاء فقد كان صلى الله عليه وسلم وفياً مع كل من كان له أثر عليه.

وتوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لطلاب المدارس بكلمة قال فيها “لا تسلموا عقولكم للشائعات والحاقدين والحاسدين والفاسدين فهم يستهدفون عقولكم ويريدون أن يجروكم إلى الإرهاب والشهوات” , مختتماً محاضرته بشكره لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة على هذا الوفاء الذي يُعد نموذجاً يُحتذى ودرساً للجميع نعلمه للجيل والنشء والشباب الذين يحتاجون لغرس هذه القيم في نفوسهم.