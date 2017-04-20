مدير تعليم الليث يفتتح معرض برنامج (رفق ) لخفض العنف في المدارس

صراحة – فيصل القحطاني :افتتح مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي اليوم معرض البرنامج الوزاري لخفض العنف في المدارس ( رفق ) الذي أقامه قسم التوجيه والإرشاد (بنات) بمشاركة مجموعة من مدارس المحافظة بمقر مدرسة متوسطة وثانوية حفار للبنات .

وبعد افتتاح المعرض تجول مدير التعليم ومرافقوه في أركانه التي اشتملت على الكثير من منتجات المشروع في المدارس تنوعت ما بين اللوحات المعبرة والمجسمات والأبحاث ، ورسومات الطالبات ، وأعمال الفيديو .

وأوضح مدير تعليم الليث في كلمة بهذه المناسبة أن برنامج رفق يهدف إلى بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن ، والحد من مشكلة العنف في المدارس وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية على كافة المستويات ليتمكن العاملون بالمدرسة والطلبة وأولياء أمورهم من تطبيقها بما يسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة ، والتأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو ، وتبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة ، وإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي .

وعبر عن شكره و تقديره لكافة القائمات على المعرض وعلى رأسهن المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات) الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي ، والمشرفات التربويات بقسم التوجيه والإرشاد والمدارس المشاركة ، كما عبر عن شكره وتقديره لقائدة مدرسة متوسطة وثانوية حفار للبنات الأستاذة فاطمة الصمداني ، التي قامت بتنظيم واستضافة البرنامج .

من جانب آخر قالت رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ” بنات” رقية بنت صالح الزنبحي ،: يهدف معرض وملتقى برنامج (رفق) لخفض العنف في المدارس ، إلى إبراز جهود وأعمال المدارس ومدى تفعيلها للبرنامج ، كما يتم فيه تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ، والتعرف على الأساليب والطرق والآليات المتبعة من قبل المدارس في تفعيل البرنامج تجاه الطالبات ،وقياس أثر البرنامج على الطالبات والأمهات وأولياء الأمور ، كما يتم فيه عرض أعمال ومشاركات الطالبات في مسابقة رفق بعد تقييمها والتعرف على الطالبات الفائزات في المسابقه على مستوى الإدارة وتكريمهن ، كما تم الإعلان هذا العام عن مسابقة رفق للأمهات من قبل المشرفة المنسقة للبرنامج وذلك لزيادة التفاعل والتواصل البناء والمثمر بين المدرسة والأسرة ، لنشر ثقافة البرنامج وأهدافه وكيفية تطبيقه من قبل الأسرة ، وسوف يتم تكريم الأمهات الفائزات في الحفل ، ويصاحب المعرض تكريم لجميع المدارس والمرشدات المشاركات ، والأركان المتميزة .