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20 أبريل, 2017   2852

نتائج الجولة 25 بدوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم

كأس الأمير فيصل بن فهد

صراحة – خالد الحسين :  اختتمت اليوم الجولة الـ 25 ماقبل الأخيرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم ، حيث تعادل فريق الأهلي والهلال بهدفين لكل منهما ، ليواصل الهلال صدراته للمسابقة ، مع تبقى مرحلة مؤجله من الجولة العشرين .
وفاز فريق النصر على هجر بهدفين دون رد ، وخسر فريق القادسية من الفتح بهدفين مقابل هدف ، وفاز الشباب على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، كما فاز الفيصلي على الجيل بخمسة أهداف مقابل هدف ، وتعادل الاتحاد والخليج بهدف لكل منهما ، ووخسر التعاون من أحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
ومع ختام الجولة يستمر الهلال صدارة الفرق برصيد 52نقطة ، بفارق نقطتين عن النصر الثاني ، وثالثا الأهلي بـ 48 نقطة ، ورابعا القادسية بـ 38 نقطة ، وخامسا الاتحاد بـ 37 نقطة ، وسادسا أحد بـ 35 نقطة ، وسابعا الشباب بـ 34 نقطة ، وثامنا الجيل بـ 32 نقطة ، وفي المركز التاسع الفيصلي بـ 30 نقطة ،والعاشر الفتح بـ 28 نقطة ، والحادي عشر الخليج بـ 21 نقطة ، بفارق الأهداف عن هجر الثاني عشر ، وجاء بالمركز الثالث عشر الوحدة بـ 18 نقطة ، والرابع عشر والأخير االتعاون بـ 15 نقطة .

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