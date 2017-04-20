معهد ريادة الأعمال الوطني بالقصيم ينظم دورة تدريبية لطلاب برنامج الموارد البشرية

صراحة – نواف العايد :نظم النادي الطلابي بالتنسيق مع معهد ريادة الأعمال الوطني بالقصيم دورة تدريبية لطلاب برنامج الموارد البشرية بعنوان (حدد فكرة مشروعك) يوم الثلاثاء 1438/7/21ه لمدة أربع ساعات من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات الكبرى، وهدفت الدورة إلى تعريف الطلاب كيفية التخطيط العلمي السليم للمشاريع الصغيرة (مشاريع ريادة الأعمال)، وتنبع أهمية الدورة من أن حضور الدورة يعتبر متطلب للحصول على قرض من بنك التسليف يصل حتى 300000 ريال بالإضافة إلى أن مشاريع ريادة الأعمال تعتبر من أهم أدوات القضاء على مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم دول العالم. 438/7/21ه لمدة أربع ساعات من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات الكبرى، وهدفت الدورة إلى تعريف الطلاب كيفية التخطيط العلمي السليم للمشاريع الصغيرة (مشاريع ريادة الأعمال)، وتنبع أهمية الدورة من أن حضور الدورة يعتبر متطلب للحصول على قرض من بنك التسليف يصل حتى 300000 ريال بالإضافة إلى أن مشاريع ريادة الأعمال تعتبر من أهم أدوات القضاء على مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم دول العالم.