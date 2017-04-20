التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي مركز الملك سلمان للإغاثة أصبح قطباً مهماً في تقديم المساعدات
20 أبريل, 2017   3358

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي مركز الملك سلمان للإغاثة أصبح قطباً مهماً في تقديم المساعدات

2017-04-20-PHOTO-00005319

صراحة – خالد الحسين : قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تيموثي ليندر كينج : مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أصبح قطباً مهماً في العمل الإنساني في الصومال والعراق بالإضافة إلى اليمن وسوريا والعديد من المناطق التي تعاني من مشاكل إنسانية , ونحن ندعم جهوده.
جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب زيارته ولقائه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم , وأضاف : تحدثت مع الدكتور الربيعة عن الخدمات التي يقدمها المركز في اليمن وسوريا لتخفيف الوضع الإنساني المأساوي وما يعانيه البلدان جراء الأزمتين التي تحل بهما.
واستطرد يقول: يوجد تعاون جيد بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة كبرنامج الأغذية العالمي, كما أننا سعيدون أن نصبح شركاء مع الدكتور الربيعة وفريق عمله في جهودهم المبذولة .
وكان الاجتماع الذي حضره مسؤولو المركز قد تناول عدداً من الموضوعات التي تهم الجانبين الإغاثي والإنساني .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA