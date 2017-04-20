العبادي يدعو أردوغان إلى عدم التدخل بشؤون العراق

صراحة – وكالات : دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عدم التدخل في شؤون العراق وذلك على خلفية تصريحات الأخير بشأن الحشد الشعبي.

وتأتي تصريحات العبادي بعد أن وصف أردوغان الحشد الشعبي في العراق بأنه “تنظيم إرهابي”، متهما ايران بالتغلغل في أربع دول بالمنطقة لتشكيل “قوة فارسية”.

وفي وقت سابق من الخميس، اعتبر رئيس كتلة “صادقون” النيابية، التي تشكل الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، حسن سالم، أن تحرير قضاء تلعفر سيكون ردا على “وقاحة” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف سالم “الانتقائية، التي تتعامل بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في اتخاذ القرارات ومحاسبة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، جعلت أردوغان وغيره من ذيول الصهاينة يتطاولون على الشعوب ويقتلون الأبرياء في العراق وسوريا من خلال أذرعهم الإرهابية”.

واعتبر سالم أيضا أن “الحشد الشعبي أكبر من أردوغان وتصريحاته الوقحة تجاه الحشد”، وأوضح: “سيكون ردنا على هؤلاء الغزاة الداعمين للإرهاب بأفعالنا وتحريرنا لأرضنا بتضحياتنا وليس من خلال أساليبهم الملتفة ونفاقهم الدولي والإقليمي”.

وقال سالم: “تحريرنا القريب لقضاء تلعفر وباقي مدن العراق المحتلة من صنيعة أردوغان داعش سيكون هو الرد على وقاحته”.