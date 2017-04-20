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20 أبريل, 2017   2622

رئيس الوزراء اليمني يؤكد عبث الانقلابيين بنصف موارد الدولة العام المنصرم ‏

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صراحة – واس : أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر أن الميليشيات الانقلابية عبثت بنصف موارد ‏الدولة التي قدرت العام الماضي 2016م بحسب مواردهم بـ 581 مليار ريال تكفي لدفع ‏مرتبات الدولة لمدة تسعة أشهر.‏
وأشار خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض، سفير بريطانيا لدى اليمن، سايمن شيركليف، إلى ‏استمرار الانقلابيين في وضع الصعوبات على طريق جهود الحكومة الشرعية لإرسال ‏المساعدات الاغاثية والعلاجية إلى المحافظات الواقعة تحت نفوذهم.‏
وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بمواقف بريطانيا، الداعمة لليمن وللحكومة الشرعية ومساعيها ‏الدائمة في إحلال السلام الدائم والعادل وفقًا للمرجعيات الثلاث, مستعرضًا أهم الجوانب ‏الاقتصادية والخدمية ودعم المملكة المتحدة لليمن في كل المستويات وعلى جميع الأصعدة.‏
وأكد السفير البريطاني من جانبه دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن, مشيراً إلى ‏حرص المملكة المتحدة على إحلال السلام في اليمن ضمن المرجعيات الأساسية للحل.‏

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