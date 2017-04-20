رئيس الوزراء اليمني يؤكد عبث الانقلابيين بنصف موارد الدولة العام المنصرم ‏

صراحة – واس : أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر أن الميليشيات الانقلابية عبثت بنصف موارد الدولة التي قدرت العام الماضي 2016م بحسب مواردهم بـ 581 مليار ريال تكفي لدفع مرتبات الدولة لمدة تسعة أشهر.
وأشار خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض، سفير بريطانيا لدى اليمن، سايمن شيركليف، إلى استمرار الانقلابيين في وضع الصعوبات على طريق جهود الحكومة الشرعية لإرسال المساعدات الاغاثية والعلاجية إلى المحافظات الواقعة تحت نفوذهم.
وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بمواقف بريطانيا، الداعمة لليمن وللحكومة الشرعية ومساعيها الدائمة في إحلال السلام الدائم والعادل وفقًا للمرجعيات الثلاث, مستعرضًا أهم الجوانب الاقتصادية والخدمية ودعم المملكة المتحدة لليمن في كل المستويات وعلى جميع الأصعدة.
وأكد السفير البريطاني من جانبه دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن, مشيراً إلى حرص المملكة المتحدة على إحلال السلام في اليمن ضمن المرجعيات الأساسية للحل.