رئيس الوزراء اليمني يؤكد عبث الانقلابيين بنصف موارد الدولة العام المنصرم ‏

صراحة – واس : أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر أن الميليشيات الانقلابية عبثت بنصف موارد ‏الدولة التي قدرت العام الماضي 2016م بحسب مواردهم بـ 581 مليار ريال تكفي لدفع ‏مرتبات الدولة لمدة تسعة أشهر.‏

وأشار خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض، سفير بريطانيا لدى اليمن، سايمن شيركليف، إلى ‏استمرار الانقلابيين في وضع الصعوبات على طريق جهود الحكومة الشرعية لإرسال ‏المساعدات الاغاثية والعلاجية إلى المحافظات الواقعة تحت نفوذهم.‏

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بمواقف بريطانيا، الداعمة لليمن وللحكومة الشرعية ومساعيها ‏الدائمة في إحلال السلام الدائم والعادل وفقًا للمرجعيات الثلاث, مستعرضًا أهم الجوانب ‏الاقتصادية والخدمية ودعم المملكة المتحدة لليمن في كل المستويات وعلى جميع الأصعدة.‏

وأكد السفير البريطاني من جانبه دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن, مشيراً إلى ‏حرص المملكة المتحدة على إحلال السلام في اليمن ضمن المرجعيات الأساسية للحل.‏