دوري الأولى: فوز النهضة على هجر

صراحة – الرياض: أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

هجر – النهضة ( 1 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الفيحاء ( 45 نقطة )

2 – أحد ( 44 نقطة )

3 – النهضة ( 44 نقطة )

4 – نجران ( 39 نقطة )

5 – القيصومة ( 38 نقطة )

6 – الشعلة ( 38 نقطة )

7 – العروبة ( 37 نقطة )

8 – هجر ( 37 نقطة )

9 – ضمك ( 36 نقطة )

10 – الطائي ( 36 نقطة )

11 – الحزم ( 34 نقطة )

12 – الجيل ( 33 نقطة )

13 – العدالة ( 31 نقطة )

14 – الوطني ( 30 نقطة )

15 – النجوم ( 30 نقطة )

16 – وج ( 29 نقطة )