دوري الأولى: فوز النهضة على هجر

صراحة – الرياض: أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر – النهضة ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الفيحاء ( 45 نقطة )
2 – أحد ( 44 نقطة )
3 – النهضة ( 44 نقطة )
4 – نجران ( 39 نقطة )
5 – القيصومة ( 38 نقطة )
6 – الشعلة ( 38 نقطة )
7 – العروبة ( 37 نقطة )
8 – هجر ( 37 نقطة )
9 – ضمك ( 36 نقطة )
10 – الطائي ( 36 نقطة )
11 – الحزم ( 34 نقطة )
12 – الجيل ( 33 نقطة )
13 – العدالة ( 31 نقطة )
14 – الوطني ( 30 نقطة )
15 – النجوم ( 30 نقطة )
16 – وج ( 29 نقطة )