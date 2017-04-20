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20 أبريل, 2017   805

الجيش اليمني يسيطر على أغلب مناطق ‏المتون

الجيش اليمني

صراحة – واس : أكد الجيش اليمني اقترابه من تحرير ما تبقى من مناطق في مديرية المتون، بمحافظة الجوف ‏وذلك بعد تحقيقه اليوم تقدمًا في معاركه ضد ميليشيا الانقلابيين.‏
وأوضح مصدر عسكري يمني، أن الجيش حقق تقدمًا بأكثر من اثنين كيلو متر بعد مواجهات ‏عنيفة ومستمرة منذ يومين مع المليشيات, مشيرًا إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح ‏والمعدات في صفوف الانقلابيين في مختلف المواقع التي تم التقدم إليها والسيطرة عليها.‏
وبين المصدر في تصريح بثه موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات ‏اللواء 101 حررت محطة بن شاعرة و بيت منيف وأغلب مزارع الورش وسط فرار لعناصر ‏الميليشيا إلى سوق شعبي في حين لازالت العمليات مستمرة إلى الآن.‏

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