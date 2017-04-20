الجيش اليمني يسيطر على أغلب مناطق ‏المتون

صراحة – واس : أكد الجيش اليمني اقترابه من تحرير ما تبقى من مناطق في مديرية المتون، بمحافظة الجوف وذلك بعد تحقيقه اليوم تقدمًا في معاركه ضد ميليشيا الانقلابيين.
وأوضح مصدر عسكري يمني، أن الجيش حقق تقدمًا بأكثر من اثنين كيلو متر بعد مواجهات عنيفة ومستمرة منذ يومين مع المليشيات, مشيرًا إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف الانقلابيين في مختلف المواقع التي تم التقدم إليها والسيطرة عليها.
وبين المصدر في تصريح بثه موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات اللواء 101 حررت محطة بن شاعرة و بيت منيف وأغلب مزارع الورش وسط فرار لعناصر الميليشيا إلى سوق شعبي في حين لازالت العمليات مستمرة إلى الآن.