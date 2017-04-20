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20 أبريل, 2017   2806

أخضر التايكوندو يحقق 3 ميداليات برونزية في البطولة الآسيوية بكازاخستان

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صراحة – واس : حقق المنتخب السعودي للتايكوندو ثلاث ميداليات برونزية في بطولة آسيا للشباب والمقامة حالياً في كازاخستان.

وجاءت الميداليات عن طريق محمد بلالي في منافسات وزن 51 كجم , وعبدالله القعود في وزن 55 كجم , وعبدالله القرني في منافسات وزن 68 كجم .
من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العقيد شداد العمري للأبطال هذا الإنجاز خصوصاً أنه تحقق من لاعبين صغار في السن , وفي قارة تتسيد العالم في هذه الرياضة بوجود دول مثل كوريا وإيران والصين , ما يبشر بمستقبل واعد لأبطال الأخضر في قادم الأيام , مؤكداً أن أجمل ما في الإنجاز أنه الأول لفئة الشباب على مستوى آسيا في تاريخ جميع مشاركات المنتخب السعودي.

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