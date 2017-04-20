مجلس الأمن يعرب عن استعداده لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ

صراحة – وكالات : أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن استعدادها لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب مواصلتها برنامجها النووي الصاروخي، انتهاكا لقرارات المجلس.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن الدولي عقب انعقاد جلسة مغلقة يوم الخميس: “أجمع أعضاء مجلس الأمن على أن المجلس سيواصل عن كثب مراقبة الوضع (في شبه الجزيرة الكورية) واتخاذ المزيد من التدابير الهامة، بما فيها العقوبات، وفقا للعزيمة المعلنة سابقا”.

كما طالب مجلس الأمن السلطات في كوريا الشمالية بوقف إجراء أية تجارب نووية، داعيا الدول الأعضاء فيه إلى “تسريع جهودها الهادفة إلى التنفيذ الكامل للإجراءات التقييدية المفروضة على كوريا الشمالية من قبل المجلس”.

وأكد أعضاء المجلس مجددا أهمية دعم السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا عموما، وتمسكهم بالتسوية السلمية والدبلوماسية للوضع هناك.