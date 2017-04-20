مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني يدشن معرض تقني وافتخر



صراحة – الرياض : دشّن فيصل بن عقيل كدسه مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وبحضورالمهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة ( الخميس ) معرض تقني وافتخر في نسخته الثانية والذي سيستمر حتى 25/7/1438هـ بمجمع الرد سي مول التجاري ، ويهدف المعرض الى تعريف المجتمع بثقافة وبرامج العمل التقني والمهني وخلق قاعدة تواصل بين مخرجات الكلية وافراد المجتمع كما ساهم المعرض بشكل مباشر في تعريف المجتمع برسالة واهداف ومخرجات الكلية في مختلف التخصصات الادارية والتقنية وتشارك بالمعرض العديد من الجهات التدريبية وقطاعات الاعمال والكلية التقنية للبنات بجدة ويحتوي المعرض على العديد من الفعاليات و تطبيق للمهارات العملية المهنية والتقنية وعرضاً للابتكارات ومنتجات المتدربين .

وقال السريعي خلال التدشين بأن الكلية التقنية بمحافظة جدة وهي تنظم هذا المعرض بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاعات ذات العلاقة ستعمل جاهدة على تحقيق كافة الأهداف والتطلعات من خلال منظومة عمل وشراكات استراتيجية مستمرة مع قطاعات سوق العمل المختلفة كما ان هذا المعرض هو فرصة مناسبة لتعريف المجتمع بالبرامج التي تقدمها الكلية وكذلك التعريف بالتخصصات التقنية والإدارية واهمية العمل المهني والتقني كركيزة أساسية في مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ومن ثم تعزيز هذا الدور المأمول بتضافر كافة الجهود .

واضاف بأن المعرض يضم ايضا عرض لابتكارات المتدربين والمنتجات التي صممها المتدربين من خلال منظومة التدريب الإنتاجي وستقدم الكلية دورات عن السلامة والاسعافات الأولية وكذلك دعوة الراغبين للانضمام لبرنامج التدريب المجتمعي أُتقن والذي يركز على تعريف المجتمع بالمبادىء الاساسية التطبيقية في مجال صيانة السيارات وتمديدات الكهرباء والتكييف وغيرها من المهن والأعمال الفنية والتقنية.

يذكر ان المعرض سيكون مفتوحا على فترتين : الأولى من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا والثانية من الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساء وذلك حتى يوم غدٍ السبت .