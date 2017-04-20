رسميا الهلال بطل دوري جميل

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:

التعاون – الخليج ( 0 – 0 )

الشباب – الهلال ( 1 – 2 )

سجل هدف الشباب : عبدالمجيد الصليهيم (31′)

سجل هدفي الهلال : عمر خربين (ضربة جزاء) (13′) , كارلوس إدواردو (35′)

الوحدة – الفتح ( 1 – 2 )

سجل هدف الوحدة : مختار فلاته (68′)

سجل هدفي الفتح : نوح الموسى (42′) , سياف البيشي (44′)

الأهلي – الفيصلي ( 2 – 1 )

سجل هدفي الأهلي : عقيل الصحبي (51′) , مهند عسيري (72′)

سجل هدف الفيصلي : لويز غوستافو (42′)

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 60 نقطة )

2 – النصر ( 49 نقطة )

3 – الأهلي ( 49 نقطة )

4 – الاتحاد ( 48 نقطة )

5 – الشباب ( 30 نقطة )

6 – الرائد ( 29 نقطة )

7 – التعاون ( 28 نقطة )

8 – الاتفاق ( 26 نقطة )

9 – الفيصلي ( 26 نقطة )

10 – الفتح ( 25 نقطة )

11 – القادسية ( 24 نقطة )

12 – الباطن ( 22 نقطة )

13 – الخليج ( 22 نقطة )

14 – الوحدة ( 17 نقطة )