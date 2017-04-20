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20 أبريل, 2017   3059

رسميا الهلال بطل دوري جميل

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صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:

التعاون – الخليج ( 0 – 0 )

الشباب – الهلال ( 1 – 2 )
سجل هدف الشباب : عبدالمجيد الصليهيم (31′)
سجل هدفي الهلال : عمر خربين (ضربة جزاء) (13′) , كارلوس إدواردو (35′)

الوحدة – الفتح ( 1 – 2 )
سجل هدف الوحدة : مختار فلاته (68′)
سجل هدفي الفتح : نوح الموسى (42′) , سياف البيشي (44′)

الأهلي – الفيصلي ( 2 – 1 )
سجل هدفي الأهلي : عقيل الصحبي (51′) , مهند عسيري (72′)
سجل هدف الفيصلي : لويز غوستافو (42′)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 60 نقطة )
2 – النصر ( 49 نقطة )
3 – الأهلي ( 49 نقطة )
4 – الاتحاد ( 48 نقطة )
5 – الشباب ( 30 نقطة )
6 – الرائد ( 29 نقطة )
7 – التعاون ( 28 نقطة )
8 – الاتفاق ( 26 نقطة )
9 – الفيصلي ( 26 نقطة )
10 – الفتح ( 25 نقطة )
11 – القادسية ( 24 نقطة )
12 – الباطن ( 22 نقطة )
13 – الخليج ( 22 نقطة )
14 – الوحدة ( 17 نقطة )

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