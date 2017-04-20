الذهب يتماسك بفعل ضعف الدولار قبل الانتخابات الفرنسية

صراحة – وكالات : تماسكت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أكبر انخفاض يومي لها في أكثر من ستة أسابيع بدعم من تراجع الدولار على الرغم من أن التحركات كانت محدودة مع ترقب السوق لنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية الوشيكة.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبيل التصويت في الانتخابات أن لدى مرشحي اليمين المتطرف وأقصى اليسار فرصة للوصول إلى الجولة الثانية. بيد أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بدا في المقدمة. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار.

وبحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1281.02 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1295.42 دولار للأوقية يوم الاثنين قبل أن يتراجع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.03 بالمئة في التسوية إلى 1283.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تصدر البلاديوم قائمة الرابحين في المعاملات الفورية بارتفاع نسبته 3.2 بالمئة إلى 799.58 دولار للأوقية متجها نحو تسجيل أكبر زيادة يومية منذ أوائل فبراير شباط.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.01 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 973.24 دولار للأوقية.