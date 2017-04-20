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20 أبريل, 2017   2208

مضر يواجه النور غداً في لقاء حسم دوري ممتاز اليد

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صراحة – واس : يلتقي غداً فريقا مضر والنور على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام في الجولة الأخيرة لمنافسات بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للأندية الممتازة للموسم الرياضي (1437 – 1438)هـ.
ويتصدر مضر جدول الترتيب برصيد (41) نقطة، فيما يحتل النور المركز الثاني برصيد (40) نقطة، وهو ما يشعل أجواء اللقاء، التي ستكون أشبه بأجواء المباريات النهائية , حيث يدخل مضر اللقاء بفرصتي التعادل أو الفوز , فيما ليس أمام النور سوى الفوز ليتوج باللقب.
ونال مضر اللقب مرتين على التوالي عامي 2011،2010.
فيما حقق النور اللقب 6 مرات بدأها عامي 1994 و1995 على التوالي ثم عام 2008 وعام 2012 , وعامي 2015 و2016 على التوالي.
ويعتمد مضر على المحترفان محمد حبيب (بحريني) و سيف الدين (تونسي) وحسن الجبني وأحمد العلي ومحمد عباس وحسن الخضراوي ومنير ابو الرحى إلى جانب محمد الزاير وعباس الصفار , والحارسان علي الصفار وحسن ال تريك إلى جانب عبد الله سلام و شاهين ابو شاهين وأحمد عبد رب النبي , فيما يتواجد بالنور المحترف حسين الصياد (بحريني) و مهدي ال سالم وعبد الله حماد وهشام العبيدي ومجتبى ال سالم وعبد الله عباس وحسان الغزيوي وعلي التاروتي , الحراس محمد ال سالم وجاسم الحداد و أحمد المبشر إلى جانب هشام العبيدي وأحمد العبيدي ومصطفى العليوات وعبد الله الحبيب.
وأنهى الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية لضمان ظهورها بأبهى حلة , حيث تمت دعوة رؤساء الاندية الممتازة المشاركة في الدوري وبعض المدربين الوطنيين والاعلاميين المهتمين باللعبة ، وكذلك إدارة نادي العروبة بطل دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد ونادي العدالة “الوصيف” وهما الصاعدان حديثاً إلى الدوري الممتاز حيث سيتم تتويجهما غداً

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