توقيف شخصين في لندن للاشتباه بتحضيرهما لهجمات إرهابية

صراحة – وكالات : أفادت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) بأن شخصين تم توقيفهما، الخميس، في منطقتين مختلفتين من لندن للاشتباه بتحضيرهما لتنفيذ هجمات إرهابية.

وجاء في بيان صدر عن سكوتلاند يارد أن رجلا في العشرين من عمره جرى توقيفه، صباح الخميس، على يد عناصر شرطة مكافحة الإرهاب غربي لندن. وأشار البيان إلى أن الموقوف “يشتبه بتحضيره لشن هجمات”.

أما الشخص الثاني فهو امرأة في الثالثة والعشرين من عمرها، وتم توقيفها شمال العاصمة البريطانية في إطار تحقيق تجريها أجهزة الأمن البريطانية والبلجيكية، في قضية تنظيم سفرات إلى سوريا، ويشتبه بضلوعها في التخطيط لشن هجمات إرهابية، وفقا للبيان.