أكثر من 8 آلاف عينة تم تحليلها بمختبر أمانة المدينة المنورة خلال نصف عام

صراحة – نواف العايد :بلغت كمية العينات التي حللتها إدارة البحوث والمختبرات البيئة في أمانة منطقة المدينة المنورة خلال نصف العام الجاري أكثر من 8 آلاف عينة مختلفة.

وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس محمد بن عبد الله سليهم, أن اجمالي ما تم تحليله من العينات في المختبر خلال الفترة من الأول من محرم الماضي وحتى الثلاثين من جماد الآخرة بلغت 8848 عينه مختلفة, وعدد العينات التي أخذت من قبل مراقبي المختبر بلغت 7871 , فيما بلغت عدد عينات المحافظات 235 عينة, وعينات القطاع الخاص بلغت 742 .

وأفاد أن نتائج العينات المطابقة بلغ عددها 7304 عينات, فيما بلغت العينات الملوثة 567 عينة، كما وصل عدد المحلات التي تمت زيارتها من قبل مراقبي المختبر 2789 محلاً.

بدوره بين مدير الإدارة العامة للوقاية الصحية البيئية محمد قاسم بخاري, أن مختبر أمانة منطقة المدينة المنورة يتكون من عدة أقسام تتمثل في قسم الرقابة الصحية، وقسم كيمياء المياه، وقسم كيمياء الأغذية، وقسم الأحياء الدقيقة، وقسم استلام العينات وتسليم النتائج, مُشيراً إلى أن المختبر حقق عدد من الإنجازات منها الحصول على شهادة التأهيل البيئي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك من خلال توفر الاشتراطات اللازمة ومنها المعايير القياسية المستخدمة في إجراء التحاليل المخبرية واشتراطات حفظ وتخزين المواد الكيميائية, بالإضافة الى شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17020 لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2019 وذلك في جميع أقسام إدارة البحوث والمختبرات البيئية.