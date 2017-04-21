دوري جميل: استكمال الجولة (24) بثلاث مباريات

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الباطن – النصر
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 7,05 مساءً
حكم الساحة: سلطان الحربي
المساعد الأول: عبدالرحيم الشمري
المساعد الثاني: ياسر السلطان
الحكم الرابع: صالح الهذلول
بطاقة المباراة
الرائد – القادسية
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 7,10 مساءً
حكم الساحة: كيث كيندي ( إيرلندا الشمالية )
المساعد الأول: جاريث إيكن ( إيرلندا الشمالية )
المساعد الثاني: ستيفن دونالد صن ( إيرلندا الشمالية )
الحكم الرابع: مشاري المشاري
بطاقة المباراة
الاتفاق – الاتحاد
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 8,45 مساءً
حكم الساحة: خالد صلوي
المساعد الأول: أحمد فقيهي
المساعد الثاني: ماجد الناصر
الحكم الرابع: محمد البريدي