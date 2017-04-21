دوري جميل: استكمال الجولة (24) بثلاث مباريات

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الباطن – النصر

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 7,05 مساءً

حكم الساحة: سلطان الحربي

المساعد الأول: عبدالرحيم الشمري

المساعد الثاني: ياسر السلطان

الحكم الرابع: صالح الهذلول

بطاقة المباراة

الرائد – القادسية

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 7,10 مساءً

حكم الساحة: كيث كيندي ( إيرلندا الشمالية )

المساعد الأول: جاريث إيكن ( إيرلندا الشمالية )

المساعد الثاني: ستيفن دونالد صن ( إيرلندا الشمالية )

الحكم الرابع: مشاري المشاري

بطاقة المباراة

الاتفاق – الاتحاد

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 8,45 مساءً

حكم الساحة: خالد صلوي

المساعد الأول: أحمد فقيهي

المساعد الثاني: ماجد الناصر

الحكم الرابع: محمد البريدي