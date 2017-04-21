دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة ( 28 )

صراحة – محمد المحسن :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثامنة والعشرون تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

النجوم – الطائي

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الشعلة – الحزم

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

نجران – العروبة

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الوطني – الفيحاء

الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 4,25 عصراً