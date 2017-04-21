دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة ( 28 )

صراحة – محمد المحسن :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثامنة والعشرون تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النجوم – الطائي
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الشعلة – الحزم
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
نجران – العروبة
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الوطني – الفيحاء
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 4,25 عصراً