دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة العشرون

صراحة – خالد الحسين :ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته العشرون تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – الاتحاد

الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

هجر – الأهلي

الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – القادسية

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – الشباب

الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الرائد – التعاون

الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

عرعر – الاتفاق

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد ( عرعر )

اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً