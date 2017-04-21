دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة العشرون

صراحة – خالد الحسين :ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته العشرون تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفتح – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الأهلي
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – القادسية
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – الشباب
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – التعاون
الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
عرعر – الاتفاق
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد ( عرعر )
اليوم: الجمعة 21 أبريل 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً