بدء المشروع الكشفي لنظافة وحماية البيئة بوادي الدواسر

صراحة – نواف العايد : بدأت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر, في تنفيذ المرحلة الثامنة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها, الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية وتنفذه قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بعنوان “النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية للمجتمع”.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة صقر بن فهاد الصقر، أن كشافة الإدارة قد وضعت خطة لهذا المشروع تتضمن العديد من الفعاليات التي يتوقع أن تسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم وهدف المشروع، مبيناً أن من أبرز هذه الفعاليات التشجير في مشروع صد الرمال شمال المحافظة، وصيانة ليات ومحابس الري في الأشجار القائمة وتنظيف أحواضها، والقيام بعملية تنظيف في ساحات المدارس التي بها وحدات كشفية والمنطقة المحيطة بالمدرسة وجمع المخلفات الورقية والبلاستيكية والمعدنية، إلى جانب زيارات للجهات ذات العلاقة، وإحدى المحميات، ومحاضرات ومعارض توعوية.

من جانبه, لفت رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم, إلى أنه ستقام بهذه المناسبة عدداً من دورات الهواية حيث ستمنح الشارات لمن يجتاز متطلبات شارات صديق البيئة، مكافح الآفات، صديق الطيور، المحافظ على الطاقة، صديق الماء، لجميع المراحل الكشفية .