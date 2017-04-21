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21 أبريل, 2017   4324

وفاة واصابة نتيجة اشتعال شاحنة وقود في مكة المكرمة

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صراحة – فيصل القحطاني : سيطرت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة على حريق اندلع في ناقلة بترولية على طريق مكة – جدة السريع.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن بلاغا ورد في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة يفيد باشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طناً في طريق مكة – جدة السريع، نتيجة حادث مروري وحدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة، أدى إلى اندلاع النار في ثلاث سيارات أخرى وتمت السيطرة على الحادث وإخماده والعمل والحيلولة دون انفجار الصهريج نظراً لارتفاع درجة حرارته بالقيام بعملية التبريد اللازمة.
وبين أنه تم تأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات آمنه لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشيرا إلى أنه نجم عن الحادث وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة وتم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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