الذهب يستقر مع توخي المستثمرين الحذر قبيل الانتخابات الفرنسية

صراحة – خالد الحسين :استقر الذهب اليوم مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون انتخابات الرئاسة الفرنسية الوشيكة التي يصعب التنبؤ بنتائجها.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1280.01 دولار للأوقية (أنصة) متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1281.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 17.95 دولار للأوقية لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة، وهبطت الفضة نحو 3% منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 970.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 798.55 دولار للأوقية بعد صعوده أكثر من 3% الجلسة السابقة.