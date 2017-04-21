العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 3139 حالة مرضية في مخيم الزعتري

صراحة – نواف العايد : تعاملت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري مع 3139 حالة مرضية من الأشقاء السوريين في التخصصات الطبية كافة خلال الأسبوع 224 من بدء تقديم الخدمات في المخيم.

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع, 864 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية ، كما استقبلت عيادة القلب 57 مراجعاً ، والنسائية 208 مراجعين ، فيما تلقى 286 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان وتعاملت عيادة الجراحة مع 139 حالة ، والعظام 152 حالة وعيادة الجلدية مع 340 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الاذنية 124 حالة ، فيما استقبلت عيادة المطاعيم 92 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” وأجرى قسم المختبر 163 تحليلاً مخبرياً.

وبين المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات التخصصية السعودية من خلال عيادات الاختصاص التابعة لها تقدم الخدمات الطبية الشاملة وبشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة وبكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري.

من جانبه أشار المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان إلى أن الحملة الوطنية السعودية من خلال العيادات التخصصية السعودية التابعة لها داخل مخيم الزعتري تسعى جاهدة لتحقيق كل ما يسهم في سلامة وصحة الشقيق السوري انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي وضعتها الحملة والتي تصب في تحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة وبأفضل رعاية إنسانية ممكنة تشمل كافة المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية.