الأخضر الشاب في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا والناشئين في المجموعة الأولى

صراحة – فيصل القحطاني :أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 , التي أقيمت اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور, المنتخب السعودي للشباب تحت 19 عام في المجموعة الرابعة مع منتخبات اليمن وتركمانستان والهند.

وسيستضيف الأخضر التصفيات خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 8 نوفمبر 2017م.

كما أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين “تحت 16 عام ” المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان والأردن والبحرين وسريلانكا، وستقام مبارياتها في المملكة خلال الفترة من 16 حتى 24 سبتمبر المقبل .

يذكر أنه من المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عام خلال الفترة من 18 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 1999م وما بعد، فيما ستقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 16 عام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2018م بمشاركة 16 منتخبًا يمثلونهم لاعبين من مواليد الأول من يناير من 2002م وما بعد.