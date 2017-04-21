مشتبه به ملاحق على خلفية اعتداء باريس سلم نفسه للشرطة البلجيكية

صراحة – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة أن المشتبه به الذي تلاحقه باريس غداة اعتداء الشانزيليزيه سلم نفسه للشرطة البلجيكية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيار-هنري برانديه لوكالة فرانس برس إن “الرجل الذي ورد اسمه في مذكرة المطلوبين (أمنيا) التي أصدرتها السلطات البلجيكية سلم نفسه لمركز شرطة في انتويرب” البلجيكية.

أضاف برانديه لإذاعة “أوروبا 1” انه من السابق لأوانه الجزم إن كان الرجل على علاقة بإطلاق النار مساء الخميس في الجادة الباريسية الشهيرة حيث قتل متشدد في الـ39 معروف لدى السلطات شرطيا واصاب اثنين اخرين قبل مقتله في تبادل النيران.

كما اصيب سائح اجنبي في الاعتداء.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداء الذي جرى قبل ثلاثة أيام على الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد وسط مخاوف أمنية كبرى بعد سلسلة اعتداءات جهادية منذ 2015.

وقال مصدر قريب من التحقيق الفرنسي ان الرجل البالغ 35 عاما الذي يجري استجوابه في انتويرب يعتبر “شديد الخطورة” وكانت الشرطة البلجيكية تبحث عنه في اطار تحقيق آخر.

وعثرت الشرطة البلجيكية اثناء تفتيش منزله على أسلحة وأقنعة تخفي الوجه وتذكرة قطار انطلق الخميس صباحا، قبل ساعات على اعتداء الشانزيليزيه.

في هذه الاثناء في فرنسا تستجوب شرطة مكافحة الارهاب ثلاثة أشخاص من معارف المهاجم بحسب مصادر قضائية.

واوقف الثلاثة في مداهمات ليلية في ضواحي باريس الشرقية.