اختتام المرحلة الأولى من برامج التدريب المجتمعي “أتقن” بتقني نجران

صراحة – خالد الحسين : اختتمت المرحلة الأولى من برامج التدريب المجتمعي “أتقن ” التي تنفذها الكلية التقنية بمنطقة نجران ، في مجالي “مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات”، وذلك بمقر الكلية بالمنطقة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار، أن برامج التدريب المجتمعي التي تنفذها المؤسسة تأتي في إطار حرصها على القضاء على الأمية المهنية بين أفراد المجتمع, وتفعيل مبادرات التحول الوطني 2020،ومواكبة رؤية المملكة 2030، وتسخير الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع وتطوير مهاراتهم في المجالات التقنية والمهنية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل وإكسابهم المهارات الأساسية ، ورفع مستوى المسئولية الاجتماعية و الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع, مبيناً أن المرحلة الثانية من البرامج ستنطلق الأحد القادم، والتسجيل مستمر فيها من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة https://ctc.tvtc.gov.sa)).