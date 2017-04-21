تكريم 29 موظف ومستشفيات في الشرقية ” متميزة ” من إدارة المراجعة الاكلينيكية

صراحة – نواف العايد : كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أمس الأول الأربعاء 29 موظفاً يمثلون عدداً من مستشفيات المنطقة ، إضافة إلى تكريم مستشفيات نظير تميزها وذلك بدرع إدارة المراجعة الاكلينيكية للخدمات الطبية والخدمات الطبية المساندة تتمثل في درع المختبرات ودرع كفاءة العاملين في المختبرات ودرع المستشفيات ، وتم التكريم بحضور مدير صحة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك والمشرف العام على برنامج المراجعة الاكلينيكية في المملكة الدكتور صالح الغامدي .

وقال مدير إدارة المراجعة الاكلينيكية بصحة الشرقية الدكتور سعد الغامدي في حفل التكريم أن التكريم هو جزء من عملية التحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية وخلق بيئة عمل متسارعة نحو الأفضل ، حيث تهدف إلى قياس الأداء والانتاجية ومالها من تأثير كبير على جميع المستشفيات والخدمات الطبية المساندة ، وعملت المراجعة الاكلينيكية على إثراء تجربة البرنامج من خلال المساهمة الفاعلة في أهمية نشر وتطبيق ثقافة القياس في المنشآت والمراكز الصحية لجعل القياس وسيلة علمية ومنهجية وذات موضوعية لمراقبة وتطوير الأداء الطبي والتشغيلي .

وبين الدكتور الغامدي انه تم الانتهاء من مشروع الحضور الالكتروني للتمريض وبدء تطبيق البرنامج بالتعاون مع إدارة التمريض في شهر مايو2016م حيث تم تطبيقه في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ثم القطيف المركزي ثم مجمع الدمام الطبي ومؤخراً تم تطبيقه في مستشفيات رأس تنوره وبقيق والجبيل وصفوى وقريباً سيطبق على مختلف المنشآت الصحية الحكومية ، مشيراً إلى أن إدارة المراجعة الاكلينيكية ساهمت بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بالمطقة في إنشاء برنامج قياس أداء مكافحة العدوى لجميع مستشفيات المنطقة والذي تم بدء العمل به مؤخراً مما سيكون له أثر إيجابي في مراقبة أداء ومخرجات مكافحة العدوى .

وأكد أن إدارة المراجعة الاكلينيكية بصحة الشرقية باستحداث بعض البرامج الهامة من شأنها القيام بعملية التحليل والاستنتاج وتحويل البيانات الى معلومات قابلة للاستفادة منها وتشكل أساس يعتمد عليه في بناء السياسات او تغيير طرق العمل او متابعة فعالية الاجراءات التصحيحية المتخذة في المنشآت الصحية ومن بينها برنامج ( كايبي للمستشفيات ) و ( كايبي للمراكز الصحية ) و ( كايبي لإنتاجية المختبرات ) حيث يقوم البرنامج بالعمل على قاعدة بيانات شهرية بالتحليل واصدار التقارير الشهرية التي تتضمن الانتاجية الكلية والأداء العام وتقسيم وتصنيف المؤشرات الى مؤشرات تخصصية وذات طبيعة تخدم اهداف محددة إضافة إلى امكانية اجراء المقارنات بين المنشآت الصحية في المنطقة .