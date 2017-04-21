الأمير فيصل بن بندر يفتتح مجمع الأمل والصحة النفسية ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالخرج



صراحة – فيصل القحطاني : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، أمس ، مجمع الأمل والصحة النفسية ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالخرج , بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة .

ورفع سمو أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – على الدعم والرعاية الصحية لأبناء محافظات منطقة الرياض ، مقدماً شكره لمعالي وزير الصحة على المتابعة والاهتمام في مشروعات محافظات منطقة الرياض الصحية .

وقال سموه في تصريح صحفي ” إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسخر الإمكانيات والكوادر لخدمة أبنائها وهذه المنشآت الطبية شاهده اليوم وتخدم عدة محافظات ” , مبيناً أنها طُبقت عليها معايير وتمت دراسة مواقعها واستراتيجيتها الطبية لتخدم الجميع .

وعن مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج قال سموه : إن المشروع بذرة صالحة قد تصلح ما أفسده الأخرون لأن هناك من يفسد في الإنسانية ويعبث بها بشكل كبير جداً بهذا الداء والوباء ( المخدرات ) الذي يباع ويروج للاستخدام , متمنيا سموه أن يوفق المستشفى في رسالته في العلاج والإصلاح مؤكداً حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – بالوقاية والعلاج والاصلاح الأسري والنفسي .

وشاهد الأمير فيصل بن بندر فيلمًا وثائقيًا عن مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج يشرح أقسام المستشفى وخدماته وما يضمه من مرافق وتجهيزات لخدمة المرضى، والذي تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويقدم خدمات العيادات الخارجية والرعاية النهارية والطب المنزلي.

ويقدم المستشفى خدماته على مدار 24 ساعة من خلال قسم الطوارئ الذي يتسع لـ 14 مريضًا للإقامة القصيرة، ووحدة خاصة للتدخلات الطبية المكثفة.

ويستفيد النزلاء من ثماني وحدات مخصصة للتنويم بسعة 25 ضيفًا لكل وحدة، لعلاج مختلف الاضطرابات النفسية وتعاطي المواد المخدرة بشكل منفصل , كما يقدم المجمع خدماته لكلا الجنسين من خلال فرق وبرامج علاجية متنوعة من خلال مختصين مؤهلين للمساهمة في تطور حالة المريض للأفضل من خلال عيادات تعمل على مدار خمسة أيام أسبوعيًا.

ويضم المجمع مركزًا للرعاية النهارية للمرضى النفسيين والرعاية المستمرة للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، والذي يتميز بوحدة مخصصة لإقامة المتعافين في بداية مشوارهم للتخلص من مشكلات التعاطي وسلوكيات الإدمان غير السليمة.

وقدم سموه درعًا تذكاريًا للمتبرع بالأرض التي أُقيم عليها المستشفى من ورثة خالد بن فيحان العرجاني.

وفي ختام تسلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز هدية قدمها له وزير الصحة عبارة عن مجسّم للمجمع .

ثم توجه أمير منطقة الرياض إلى مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسام المستشفى التي تبلغ سعته السريرية 200 سرير , ويتكون من مبنى يضم عيادات خارجية وقسم أشعة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الحديثة، إضافة إلى أقسام الصيدلية والعلاج الطبيعي وقسم مختبر وسجلات طبية، وتم تجهيز قسم الطوارئ بالمستشفى بأحدث الأجهزة وعلى أعلى معايير الطوارئ العالمية , كما يضم المستشفى غرف عزل يتم عزل الحالات المعدية بالإضافة إلى 10 غرف جراحة.

بعد ذلك حضر الأمير فيصل بن بندر توقيع اتفاقية بين جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ومستشفى الخرج , كما تسلّم سموه هدية من معالي وزير الصحة، عبارة عن مجسّم للمستشفى بهذه المناسبة .