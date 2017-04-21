ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالرياض

صراحة – محمد المحسن : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات شخصيه واستيقاف المارة و الدخول على العاملين في المحال التجارية و سرقة اموالهم و مقتنياتهم تحت تهديد السلاح ثم الهرب على متن تلك السيارات المسروقه فضلا عن سرقة عدد من المنازل .

فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على وضع الخطط الامنية الكفيله بالإطاحة بالجناة و زرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين وفي الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة , و وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل الى تورط تشكيل من عشرة اشخاص بالوقوف خلف عدد تلك الجرائم ، و اسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه ( سبعة سعوديين و ثلاثة نازحين تراوحت اعمارهم بين العقدين الثاني و الثالث ) وبسماع اقوالهم اقروا بإرتكاب تسعة و خمسون عملية سرقة منها ستة و ثلاثون عملية سرقة مركبات صغيرة و نقل , و جاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد مراكز الشرط شرق العاصمه موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه من جرائم .