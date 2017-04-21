السفير آل جابر : المملكة تعد أكبر ممول للبنك الإسلامي للتنمية الذي ينفذ مشروعات في اليمن بأكثر من مليار ريال

صراحة – نواف العايد : أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة العربية السعودية هي أكبر ممول للبنك الإسلامي للتنمية ويقوم حالياً بتنفيذ 31 مشروعا تنمويا في الجمهورية اليمنية بمبلغ تجاوز المليار و368 مليون ريال سعودي في المحافظات اليمنية كافة.

وقال في تصريحات عقب زيارته أمس للبنك الإسلامي للتنمية ولقائه مدير برامج الدول العربية بالبنك أحمد حريري، إن المملكة العربية السعودية تعد الممول الأكبر للبنك الإسلامي للتنمية الذي يقوم بأعمال كبيرة في الدول الإسلامية ومنها اليمن، مشيرا إلى أن من ضمن تلك المشروعات الطرق والمياه والصرف الصحي وكذلك الكهرباء والمشروعات الزراعية والصحة.

وبين أن المشروعات الخاصة بدعم الشباب في اليمن التي ينفذها البنك الإسلامي في اليمن بلغت تكاليفها حوالي 187 مليون ريال سعودي ، كما قدمت عيادات متنقلة في المحافظات اليمنية بتكاليف بلغت 185 مليون ريال.