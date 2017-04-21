اتحاد القدم يوقع مع مجلس أبوظبي الرياضي عقد استضافة كأس السوبر السعودي

صراحة – محمد المحسن : يوقع الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد غد ٍ الأحد عقد استضافة مجلس أبو ظبي الرياضي لبطولة كأس السوبر السعودي، التي ستجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري جميل للمحترفين خلال شهر يناير المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وستجرى مراسم توقيع العقد والمؤتمر الصحفي في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، والأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي عارف حمد العواني، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي.