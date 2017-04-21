التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الرياضية >> اتحاد القدم يوقع مع مجلس أبوظبي الرياضي عقد استضافة كأس السوبر السعودي
21 أبريل, 2017   2369

اتحاد القدم يوقع مع مجلس أبوظبي الرياضي عقد استضافة كأس السوبر السعودي

الاتحاد السعودي لكرة القدم

صراحة – محمد المحسن : يوقع الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد غد ٍ الأحد عقد استضافة مجلس أبو ظبي الرياضي لبطولة كأس السوبر السعودي، التي ستجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري جميل للمحترفين خلال شهر يناير المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وستجرى مراسم توقيع العقد والمؤتمر الصحفي في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، والأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي عارف حمد العواني، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA