أمير مكة المكرمة يعتمد الهيكلة الجديدة لبرامج القطاع في المنطقة

صراحة – خالد الحسين :اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس اللجنة الرئيسية لتنمية قطاع الشباب في المنطقة، الهيكلة الجديدة لبرامج ومبادرات ومشاريع القطاع في المنطقة.

وتضمن قرار أمير منطقة مكة المكرمة تشكيل لجنة برئاسة سموه وعضوية عدة قطاعات للإشراف على جميع برامج ومبادرات الشباب بالمنطقة ، على أن تتولى اللجنة وضع السياسات والتوجهات العامة لكل ما يختص بهذا القطاع.

ووجه سموه بتشكيل هيئة استشارية برئاسة المستشار المشرف العام على وكالة الإمارة للشؤون التنموية ، تتولى مسؤولية وضع أطر وآليات العمل التي تنظم وتنسق الأعمال والنشاطات بين مختلف اللجان الشبابية بالمنطقة، كما تعمل على إعداد تنظيم إداري يضمن تحقيق التكامل مع جميع القطاعات ، عند تنفيذ البرامج والمبادرات الشبابية المقترحة، ودراسة ومراجعة المبادرات والمشروعات والبرامج المقدمة من قطاع الشباب ولجانه المختلفة وإقرار المناسب منها ، ومنحها الموافقة اللازمة للبدء في التنفيذ .

كما تتولى الهيئة الاستشارية تكوين إدارة تنفيذية منبثقة عنها لمتابعة القطاعات الشبابية خلال التنفيذ الميداني للمبادرات البرامج.