“جامعة جدة” تنضم لعضوية “IREG” العالمية لتصنيف معايير تميّز الجامعات

صراحة – نواف العايد : تسلم معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، شهادة العضوية الكاملة ضمن مجموعة ” IREG ” العالمية والمتخصصة في معايير التميز والتصنيف للجامعات العالمية.

وتعد المجموعة أكبر مظلة لاعتماد وتصنيف الجامعات حول العالم، حيث يندرج تحتها العديد من منظمات التصنيف الجامعي مثل “QS ” و TIMES “ وتصنيف شنغهاي العالمي.

وأكد الدكتور مشاط أن جامعة جدة تعمل لأن تكون في مصاف الجامعات العالمية من حيث التميز في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية ، مفيداً أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية تمكنها من تحقيق ذلك من خلال الشراكات والعضويات العالمية والمحلية .