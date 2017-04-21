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21 أبريل, 2017   1909

“جامعة جدة” تنضم لعضوية “IREG” العالمية لتصنيف معايير تميّز الجامعات

2017-04-21_163504

صراحة – نواف العايد : تسلم معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، شهادة العضوية الكاملة ضمن مجموعة ” IREG ” العالمية والمتخصصة في معايير التميز والتصنيف للجامعات العالمية.
وتعد المجموعة أكبر مظلة لاعتماد وتصنيف الجامعات حول العالم، حيث يندرج تحتها العديد من منظمات التصنيف الجامعي مثل “QS ” و TIMES “ وتصنيف شنغهاي العالمي.
وأكد الدكتور مشاط أن جامعة جدة تعمل لأن تكون في مصاف الجامعات العالمية من حيث التميز في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية ، مفيداً أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية تمكنها من تحقيق ذلك من خلال الشراكات والعضويات العالمية والمحلية .

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