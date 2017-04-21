التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم حزمة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين بمخيمات منطقة أعزاز شمال حلب
21 أبريل, 2017   4416

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم حزمة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين بمخيمات منطقة أعزاز شمال حلب

مركز-الملك-سلمان-للإغاثة11

صراحة – خالد الحسين : سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء أمس قافلة مساعدات جديدة قوامها 12 شاحنة، عبرت باب السلام الحدودي التركي، متجهة إلى مخيمات النازحين السوريين في منطقة أعزاز شمال حلب، تشتمل على سلال غذائية وإيوائية وحقائب صحية، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، ويشرف على دخول تلك المساعدات فريق مختص من المركز يتواجد حاليًا بالمنطقة الحدودية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين.

 

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA