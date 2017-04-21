مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم حزمة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين بمخيمات منطقة أعزاز شمال حلب

صراحة – خالد الحسين : سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء أمس قافلة مساعدات جديدة قوامها 12 شاحنة، عبرت باب السلام الحدودي التركي، متجهة إلى مخيمات النازحين السوريين في منطقة أعزاز شمال حلب، تشتمل على سلال غذائية وإيوائية وحقائب صحية، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، ويشرف على دخول تلك المساعدات فريق مختص من المركز يتواجد حاليًا بالمنطقة الحدودية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين.