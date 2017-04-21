دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة العشرون

صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العشرون من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح – الاتحاد ( 1 – 3 )

هجر – الأهلي ( 1 – 2 )

النصر – الشباب ( 1 – 0 )

الهلال – القادسية ( 3 – 0 )

الرائد – التعاون ( 1 – 0 )

عرعر – الاتفاق ( 2 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – النصر ( 52 نقطة )

2 – الاتحاد ( 47 نقطة )

3 – الأهلي ( 45 نقطة )

4 – الهلال ( 43 نقطة )

5 – الشباب ( 25 نقطة )

6 – هجر ( 23 نقطة )

7 – القادسية ( 23 نقطة )

8 – الاتفاق ( 22 نقطة )

9 – الفتح ( 17 نقطة )

10 – الرائد ( 16 نقطة )

11 – التعاون ( 15 نقطة )

12 – عرعر ( 13 نقطة )