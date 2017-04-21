دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة العشرون

صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العشرون من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح – الاتحاد ( 1 – 3 )
هجر – الأهلي ( 1 – 2 )
النصر – الشباب ( 1 – 0 )
الهلال – القادسية ( 3 – 0 )
الرائد – التعاون ( 1 – 0 )
عرعر – الاتفاق ( 2 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – النصر ( 52 نقطة )
2 – الاتحاد ( 47 نقطة )
3 – الأهلي ( 45 نقطة )
4 – الهلال ( 43 نقطة )
5 – الشباب ( 25 نقطة )
6 – هجر ( 23 نقطة )
7 – القادسية ( 23 نقطة )
8 – الاتفاق ( 22 نقطة )
9 – الفتح ( 17 نقطة )
10 – الرائد ( 16 نقطة )
11 – التعاون ( 15 نقطة )
12 – عرعر ( 13 نقطة )