اتحاد الدراجات يعلن عن بدء دوري للهواة بدءًا من شهر سبتمبر المقبل

صراحة – خالد الحسين : أعلن المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للدراجات المهندس فواز بن محمد أبو طالب عن بدء الاتحاد دوري للهواة بدءًا من شهر سبتمبر المقبل في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ويترشح الفائز لطواف السعودية والمشاركة في دوري المحترفين للدراجات .

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى للدراجين 2017 م التي عقدت أمس في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ، بحضور مدير خدمات الاتحادات باللجنة الأولمبية العربية السعودية المهند الزعبي واللاعب الدولي السابق حسن بكر البرناوي ، وعدد مجموعات وفرق الدراجات .

وأكد أبو طالب ، أن هذه المبادرة تأتي في سبيل نشر وتطوير لعبة الدراجات في المملكة واستقطاب الكفاءات الفنية للمنتخبات السعودية لدعم خطة الاتحاد لذهب 2022 ، إضافة لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع ، كاشفاً أن هناك عضوية سيصدرها الاتحاد قريباً ستقدم العديد من الخصومات لدى متاجر الأدوات والملابس الرياضية والتغذية والأندية الرياضية وكل ما يحتاجه ممارس هذه اللعبة ، حيث تعد هذه العضوية اثبات انتساب الدراج تحت مظلة الاتحاد وتمكنه من المشاركة في كافة فعاليات ونشاطات الاتحاد المخصصة للهواة .

وأضاف ، أن هناك تطبيق “محبي الدراجة” للهواتف الذكية سيطلقه الاتحاد ،يمكن ممارسي اللعبة من تسجيل المسافات المقطوعة ومعدل السرعة والمدة الزمنية والعديد من الإحصائيات ، إضافة إلى أخبار ونشاطات الاتحاد والبطولات وتاريخ اللعبة .

وأكد مدير خدمات الاتحادات المهند الزعبي ، أن اللجنة الأولمبية السعودية في طور إنشاء 4 قرى أولمبية في أربع مناطق رئيسة بالمملكة ، تشمل مضامير الدراجات وغيرها من مختلف الرياضات الأولمبية ، مقدماً شرحاً للحضور عن برنامج رياضيي النخبة المعد من قبل اللجنة الأولمبية السعودية لأبرز لاعبي المنتخبات الرياضية السعودية، حيث سيوفر البرنامج للاعب راتباً شهرياً ومكافآت محفزة عند الحصول على إحدى الميداليات، إضافة إلى التأمين الطبي والتعليم الدراسي والابتعاث وغيرها من المميزات والمحفزات، مشيراً إلى أن اللاعب الذي سيحقق ميدالية ذهبية في (الأولمبياد) سيحصل على مليون و500 ألف ريال، وصاحب الفضية على مليون ريال، والبرونزية نصف مليون ريال ، وفي دورة الألعاب الأسيوية سينال صاحب الميدالية الذهبية 750 ألف ريال مقابل 500 ألف ريال للفضية و250 ألف ريال لمن يحقق الميدالية البرونزية، وفي بطولات العالم أو البطولات الآسيوية سينال صاحب الذهبية 350 ألف ريال والفضية 250 ألف ريال والبرونزية 125 ألف ريال.

من جهته أبان اللاعب الدولي السابق حسن بكر ، أن دوري الهواة سينطلق في سبتمبر المقبل وينتهي بشهر أكتوبر في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وسيكون مخصص لموجوعات وفرق الهواة من كافة أنحاء المملكة بحيث أن الفريق لا يقل عن ثلاث دراجين ولا يزيد عن ستة دراجين والمشاركة متاحة للسعوديين والمقيمين ، وسيتمكن الثلاثة فرق الأوائل من كل دوري المشاركة في طواف السعودية الذي ستشارك فيه الأندية المحلية المحترفة وعدد من الأندية الخارجية ، مؤكداً في عام 2018 سيزيد عدد بطولات الهواة وستكون في أكثر من 4 إلى 5 مناطق.