تعليم الليث يستعد لإطلاق مشروع المسابقة الثقافية للمدارس الثانوية في دورتها الرابعة



صراحة – نواف العايد : تستعد إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي لإطلاق مشروع المسابقة الثقافية للمدارس الثانوية في دورتها الرابعة للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ، التي تقام برعاية المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم الليث الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي، أن فكرة المسابقة تقوم على مبدأ إتاحة الفرصة لطلاب المرحلة الثانوية للإطلاع والقراءة من خلال إقامة مسابقة عامة في المعلومات والثقافة العامة بين طلاب المدارس، فيما تهدف المسابقة إلى تعزيز مبدأ القراءة والإطلاع لدى الطلاب وإثراء حصيلتهم الثقافية من المعلومات المفيدة في شتى المجالات، واكتشاف المواهب والمهارات الطلابية والعمل على تنميتها، وزرع روح التنافس الشريف لدى الطلاب وتعويدهم على استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبين الثعلبي أن المسابقة تقام بمشاركة (٢٤) مدرسة ثانوية للبنين على مستوى مكاتب التعليم في الليث وأضم وربوع العين، وتقام على أربعة مراحل، تنطلق الأولى في ٢٦ – ٢٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ على مستوى الفصول الدراسية حيث يشارك فيها كل الطلاب وتقدم لهم أسئلة تحريرية ويتم اختيار الثلاثة الأوائل لكل صف دراسي بحسب النتائج، فيما تبدأ المرحلة الثانية في ٢٩ / ٧ – ١ / ٨ / ١٤٣٨هـ ، وتقام على مستوى المدرسة و يشارك فيها الطلاب الفائزين في المرحلة الأولى من كل صف دراسي، في حين تنطلق المرحلة الثالثة في ٦ / ٨ / ١٤٣٨هـ وتقام على مستوى القطاعات ويشارك فيها ثلاثة طلاب من كل مدرسة ، وهم أصحاب المركز الأول من كل صف دراسي ، وقد تم تقيسم الإدارة إلى ثلاثة قطاعات ( أضم وربوع العين – الوسقة – غميقة )، وأخيراً حدد للمرحلة الرابعة الانطلاق في ١٤ / ٨ / ١٤٣٨هـ حيث تقام المسابقة على مستوى إدارة التعليم ويتم مشاركة ثلاثة مدارس ثانوية فقط ، وهي المدارس الحاصلة على المركز الأول من كل قطاع ، و ستجرى المسابقة على مسرح إدارة التعليم برعاية محافظ الليث ، ومدير التعليم ، والمدير العام للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي .

وأهاب بقادة المدارس الثانوية ورواد النشاط ومشرفي النشاط الثقافي بضرورة تحفيز الطلاب و تشجيعهم على المشاركة ، وتوثيق كافة الفعاليات ، وتزويد قسم النشاط بتقارير عن ما يتم تنفيذه .

من جهة ثانية يعقد قسم النشاط الطلابي صباح يوم الأحد المقبل الموافق ٢٦ / ٧ / ١٤٣٨هـ بمجمع النشاط الطلابي اللقاء التحضيري للمدارس المشاركة بحضور رواد النشاط الطلابي ، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بآلية التنفيذ.