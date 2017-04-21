تقني القصيم يخرج 80 متدرباً لبرامج ” أتقن “

صراحة – فيصل القحطاني : خرّجت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، 80 متدرباً لأولى مراحل برامج التدريب المجتمعية “أتقن”، الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ليستهدف جميع أفراد المجتمع من أجل إكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وتناوبت عدة وحدات تدريبية في تخريج المتدربين، حيث خرجت كلية عنيزة 17 متدرباً، والمعهد الصناعي بالرس 42 متدرباً ، ومعهد العمارة برياض الخبراء خرّج 21 متدرباً، في تخصص مبادئ صيانة السيارات، التي استفاد منها 39 متدرباً، ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية التي إستفاد منها 41 متدرباً.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن برنامج (أتقن) يستهدف التدريب الأساسي الحياتي في محيط الأسرة والمنزل للرجال في تخصصات الكهرباء ، والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، ومبادئ التمديدات الصحية، وأساسيات صيانة السيارات ، اضافة الى تدريب النساء في صيانة أجهزة الحاسب الالي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر.

يذكر أن هذا البرنامج أحد مسؤوليات المؤسسة لصنع بيئة تقنية ومهنية بِكٌل منزل لمواكبة وتحقيق رؤية المملكة 2030، والذي لا يزال التسجيل فيه مستمراً للفترة الثانية والثالثة من المرحلة الأولى .