دوري الصالات لكرة القدم : الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم مواجهتان مؤجلتان من مسابقة الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات ، حيث تغلب فريق الخالدي على نظيره أبها في تبوك بنتيجة ( 13-3 ) .

وفي المواجهة الثانية تغلب فريق القادسية على مستضيفه نادي الجبلين بنتيجة ( 15-5 ) ، وبذلك يتأهل فريق الاتفاق متصدر المجموعة الأولى مع القادسية متصدر المجموعة الثانية إلى المباراة النهائية التي ستلعب ذهابا و إيابا ، فيما هبطت رسمياً أندية أبها و النخيل و العلمين إلى مصاف دوري الدرجة الأولى في انتظار الفريق الهابط الاخر من المجموعة الأولى الذي سيتحدد بنهاية الجولة الرابعة عشر التي ستلعب الأسبوع المقبل .