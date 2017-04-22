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22 أبريل, 2017   2622

حالة الطقس : رياح وسحب رعدية ممطرة على شمال وغرب المملكة

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صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران, ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على شمال وشمال غرب وغرب المملكة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ليلاً شرقية الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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